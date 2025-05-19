خبر في الجول - الرابطة ترسل لائحة الموسم الجديد للأندية لاستقبال ملاحظاتهم

قررت رابطة الأندية إرسال لائحة الموسم الجديد لكافة الأندية من أجل استقبال ملاحظاتهم.

وأصدرت رابطة الأندية بيانا أمس الأحد بعد الاجتماع مع أندية الدوري المصري بشأن تصورات الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية قد قررت إرسال لائحة الموسم الجديد لكافة أندية الدوري المصري.

ويشمل ذلك أندية الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود التي لم تشارك في اجتماع الرابطة.

ويأتي ذلك من أجل استقبال ملاحظات الأندية قبل يوم 18 يونيو المقبل وهو تاريخ اعتماد اللائحة رسميا بموافقة الأغلبية.

وحضر الاجتماع 15 ناديا من أندية الدوري، وغاب عنه 3 أندية وهم الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.

وكانت قد قررت الرابطة بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

كما تم تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة الحالي برئاسة أحمد دياب، مع إجراء تغيير واحد بترشيح إبراهيم الكفراوي لمجلس إدارة الرابطة ممثلا عن الأهلي بدلا من عماد متعب.