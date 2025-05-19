بيان رابطة الأندية بخصوص اللاعبين الأجانب توصية فقط لاتحاد الكرة

أصدرت رابطة الأندية بيانا أمس الأحد بعد الاجتماع مع أندية الدوري المصري بشأن تصورات الموسم المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية استمرار عدد المحترفين الأجانب كما هو (5 فوق السن و3 تحت السن) والسماح بمشاركة 6 لاعبين في المباراة أحدهم تحت السن.

وعلم FilGoal.com أن بيان رابطة الأندية بخصوص اللاعبين الأجانب هو مجرد توصية لاتحاد الكرة.

وتوصي رابطة الأندية بتواجد 6 لاعبين أجانب في قائمة المباراة الواحدة مع استمرار مشاركة 5 لاعبين فقط بحد أقصى بالملعب.

ويأتي القرار النهائي من حق اتحاد الكرة كونه المنوط بتحديد عدد الأجانب.

وحضر الاجتماع 15 ناديا من أندية الدوري، وغاب عنه 3 أندية وهم الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.

وكانت قد قررت الرابطة بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

كما تم تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة الحالي برئاسة أحمد دياب، مع إجراء تغيير واحد بترشيح إبراهيم الكفراوي لمجلس إدارة الرابطة ممثلا عن الأهلي بدلا من عماد متعب.