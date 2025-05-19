رابطة أندية الدوري الإيطالي تحدد موعد الجولة الأخيرة لـ نابولي وإنتر

أعلنت رابطة أندية الدوري الإيطالي موعد إقامة مباراتي لـ نابولي وإنتر في الجولة الأخيرة من البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة نابولي ضد كالياري على ملعب دييجو مارادونا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وستقام مباراة كومو أمام إنتر في نفس اليوم والساعة.

وتعادل إنتر مع منافسه لاتسيو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 وقبل الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأهدر إنتر فرصة ذهبية لاقتناص الصدارة من غريمه نابولي حال كان تمكن من الفوز.

وتعادل نابولي مع منافسه بارما بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 أيضا.

وأضاع البارتينوبي فرصة التتويج بالدوري بعد تعادل غريمه إنتر مع لاتسيو بهدفين لكل فريق.

وتستمر الأمور تحت سيطرة نابولي إذ يكفيه الفوز على كالياري للتتويج ببطولة الدوري حتى وإن فاز إنتر على كومو.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 79 نقطة، وخلفه مباشرة إنتر بـ78 نقطة.

ماذا يحتاج نابولي وإنتر للتتويج بالبطولة؟

موقف نابولي

يحتاج نابولي إلى الفوز على كالياري بأي نتيجة على ملعب دييجو مارادونا حتى يتوج بالسكوديتو بغض النظر عما تشير إليه نتيجة إنتر ضد كومو.

ولكن السيناريو السيء يكمن في هزيمته وانتصار إنتر وهنا يعني ظفر النيراتزوري بالسكوديتو رقم 21.

وتبقى جميع الأمور تحت سيطرة نابولي، لأن بفوزه سينهي أي شيء آخر.

موقف إنتر

لا يوجد أي خيار لإنتر سوى الفوز على كومو خارج أرضه وانتظار هدية ثمينة من كالياري للفوز أو التعادل مع البارتينوبي.

مباراة فاصلة؟

متى يتجه الفريقان إلى مباراة فاصلة؟ في حال هزيمة نابولي وتعادل إنتر وقتها سنتجه إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الإيطالي.

إذ سيتجمد رصيد نابولي عند النقطة 79 ويرتفع رصيد إنتر للنقطة 79.

ماذا تقول اللائحة حال تساوي النقاط؟

تنص لائحة الدوري الإيطالي على عدم أخذ فارق الأهداف في الاعتبار لحسم ترتيب المتصدر والوصيف في الجدول.

وبذلك فإن فارق الأهداف لصالح النيراتزوري الآن غير هام إذا تساوى الفريقين في عدد النقاط.

ماذا سيحدث؟

هنا لائحة الدوري تنص على لعب مباراة فاصلة بين إنتر ونابولي على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري، وذلك بسبب تفوق إنتر على مستوى فارق الأهداف.

ولا توجد أشواط إضافية في المباراة وإذا انتهت بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.