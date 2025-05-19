تقارير إسبانية: ريال مدريد يتفق على بنود عقد كاريراس.. وقيمة شرطه الجزائي

توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع ألفارو كاريراس لاعب بنفيكا على بنود عقده.

وحسب صحيفة آس فإن ريال مدريد اتفق مع الظهير الأيسر على عقد حتى 2031 مقابل 8-9 ملايين يورو سنويا.

ويسعى ريال مدريد لحسم الصفقة وضمه قبل بداية منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا لصحيفة ماركا فيحاول ريال مدريد تخفيض الشرط الجزائي لكاريراس البالغ 50 مليون يورو والمفاوضات جارية مع بنفيكا.

وكان كاريراس -22 عاما- من ناشئي ريال مدريد حتى رحل إلى مانشستر يونايتد في 2022.

ثم رحل إلى غرناطة معارا من مانشستر يونايتد، وبعدها لعب مع غرناطة على سبيل الإعارة.

وأعير كاريراس إلى بنفيكا في شتاء 2024 قبل أن يتعاقد معه بنفيكا بشكل دائم مقابل 6 ملايين يورو.

ويلعب كاريراس في مركز الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب في قلب الدفاع.

ويرتبط الظهير الإسباني بتعاقد مع بنفيكا حتى صيف 2029.

وخاض كاريراس 49 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم الظهير الإسباني في 9 أهداف طوال الموسم إذ سجل أربعة وصنع 5 آخرين.

وأعلن ريال مدريد منذ أيام تعاقده مع دين هويسن مدافع بورنموث مقابل 50 مليون يورو.