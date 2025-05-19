غزل المحلة: ندرس الإقامة في القاهرة الموسم المقبل بسبب المعاناة في استقدام اللاعبين

يدرس نادي غزل المحلة إقامة فريق الكرة الموسم المقبل في القاهرة بسبب المعاناة في استقدام لاعبين جدد.

وأوضح وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أن ذلك لا يمنع إقامة مباريات الفريق على ملعبه التاريخي بالمحلة.

وقال وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عبر الصفحة الرسمية للنادي "غزل المحلة يعاني أكثر من باقي أندية الأقاليم في ملف استقدام اللاعبين، بسبب رفض العديد منهم الإقامة في مدينة المحلة".

وكشف "لذلك ندرس بجدية مقترح إقامة الفريق في القاهرة الموسم المقبل على أن يعسكر في المحلة قبل مبارياته بوقت كاف".

واختتم خليل تصريحاته "وذلك ليخوض مبارياته على استاد غزل المحلة بين جماهيره الوفية".

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري في مجموعة الهبوط.

ويلعب غزل المحلة مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم 25 مايو الجاري.

وقررت الرابطة بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.