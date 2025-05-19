كرة يد - حميد لـ في الجول: النهائي سبب صعوبة مواجهة الترجي.. ونسعى لتكرار إنجاز برشلونة

أبدى عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق الأهلي لكرة اليد سعادته بتكرار الفوز على الترجي وهذه المرة في كأس الكؤوس الإفريقية.

وتغلب الأهلي على الترجي ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية بنتيجة 25-23.

وكشف حميد عن سعي الفريق لتكرار إنجاز فريق برشلونة لكرة القدم بحصد سداسية تاريخية.

وقال عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي لـ FilGoal.com: "الفارق بين مواجهتي الترجي أن الأولى كانت في نهائي السوبر الإفريقي، أما الآن فضمن دور المجموعات ولكن كل فريق يبحث عن الفوز لتصدر المجموعة واختيار الطريق الأسهل إلى النهائي".

وأوضح حميد "كانت مباراة صعبة جدا لأن الترجي كان يبحث عن رد اعتبار مواجهة السوبر ونحن كنا نبحث عن طريق أسهل نوعا ما في البطولة، والحمد لله ربنا كرمنا في النهاية".

وكشف حميد "في الثلاثة مواسم الماضية حصلنا على لقب السوبر الإفريقي ولم نتوج بكأس الكؤوس، لكن تحدثنا هذا الموسم بعد حصد السوبر ورسالتنا هي عدم (الشبع) وهذا انعكس على روح الفريق كما تشاهدون".

وتابع حارس مرمى الأهلي "هذا الموسم تاريخي بالنسبة لنا وحققنا فيه 5 ألقاب بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية أمام برشلونة، ونطمع في تحقيق سداسية تاريخية في ظاهرة لم تحدث بأي لعبة جماعية سوى فريق برشلونة لكرة القدم".

ونجح الأهلي في التتويج بخمسة ألقاب هذا الموسم بعد الفوز بالثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر ولقبين قاريين دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي ولا يزال ينافس على كأس الكؤوس.

واختتم حميد تصريحاته "جمهور الأهلي الداعم الأول لنا وعندما نرى الصالة ممتلئة بالجماهير الدافع يزيد للاعبين، وأتمنى منهم الفترة المقبلة التواجد في المدرجات".

وحسم الأهلي صدارة المجموعة بالفوز على الترجي ليبتعد بذلك عن طريق الترجي أو الزمالك حتى نهائي البطولة.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات البطولة حتى يوم 23 من شهر مايو الجاري.