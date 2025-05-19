ميسي: استقبلنا هدفا من خطأ الحكم أخبرني أنه لا يعلم عنه شيئا

الإثنين، 19 مايو 2025 - 13:42

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

أبدى ليونيل ميسي إندهاشه من مشكلة التحكيم في الدوري الأمريكي مؤكدا عدم علم حكم مواجهة إنتر ميامي ضد أورلاندو بأحد قواعد اللعبة.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وسقط إنتر ميامي أمام أورلاندو بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وكشف ليونيل ميسي في تصريحات عقب المباراة: "كنا الأفضل أمام أورلاندو سيتي حتى جاءت هجمة غريبة، أحد لاعبيهم مرر الكرة لحارس المرمى وأمسكها بيده ومنها تم تسجيل الهدف الأول في مرمانا".

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وأوضح :عندما توجهت للحكم أبلغني بنفسه أنه لا يعرف هذه القاعدة وأنه لم يرها كذلك ولم يفهمها".

وشدد ميسي "هذا ليس عذرا وأحيانا تحدث أخطاء لكن يجب على الدوري الأمريكي النظر في مشكلة التحكيم".

وبسؤاله عن الموقف بشأن تجديد تعاقده أجاب "لا، لا أعلم أي شيء عن ذلك".

وينتهي تعاقد ميسي بنهاية عام 2025 الجاري.

ولم يحقق إنتر ميامي سوى انتصار وحيد في آخر 5 مواجهات خاضهم الفريق بالدوري الأمريكي بينما خسر 3 مرات وتعادل مرة وحيدة.

وبشكل عام تعرض إنتر ميامي للخسارة في 5 من آخر 7 مواجهات خاضهم الفريق في مختلف المسابقات.

ويتبقى 3 مباريات لفريق إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

إنتر ميامي ليونيل ميسي الدوري الأمريكي
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