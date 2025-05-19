بعد خسارة لقب الدوري.. فاريولي يرحل عن تدريب أياكس بناء على رغبته

الإثنين، 19 مايو 2025 - 13:18

كتب : FilGoal

فرانشيسكو فاريولي

أعلن نادي أياكس عبر موقعه الرسمي رحيل الإيطالي فرانشيسكو فاريولي من تدريب الفريق.

وتولى فاريولي تدريب الفريق الهولندي بداية الموسم الحالي.

وكشف أياكس أن فاريولي هو من طلب الرحيل بعد خسارة لقب الدوري الهولندي.

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وخسر أياكس لقب الدوري بطريقة درامية، إذ كان متقدما قبل 4 جولات بفارق 9 نقاط عن أيندهوفن، إلا أن أياكس لم يتمكن من الفوز خلال هذه المباريات وخطف أيندهوفن الصدارة.

وفي الجولة الأخيرة أصبحت الأمور خارج سيطرة أياكس، إذ كان يحتاج خسارة أيندهوفن أو تعادله مع انتصاره للظفر باللقب.

لكن ما حدث أن أياكس فاز على تيفينتي بهدفين دون رد، وهزم أيندهوفن غريمه سبارتا روتردام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولذلك خطف أيندهوفن الدوري بعد عودة رائعة في الجولات الأخيرة.

وانهار فاريولي في البكاء عقب المباراة الختامية متأثرا بخسارة اللقب بهذه الطريقة.

فرانشيسكو فاريولي أياكس أيندهوفن الدوري الهولندي
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