رومانو: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا

الإثنين، 19 مايو 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - ولفرهامبتون ضد تشيلسي

اقترب نادي مانشستر يونايتد من حسم أولى صفقاته لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالاقتراب من ضم ماتيوس كونيا لاعب ولفرهامبتون.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن اللاعب البرازيلي وافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد بعد اقتناعه بمشروع النادي وأيضا الاتفاق على بنود عقده.

ويتواجد شرطا جزائيا في عقد اللاعب مع ولفهامبتون مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني وهو ما يستعد مانشستر يونايتد لتفعيله بعد الاتفاق مع اللاعب.

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ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل بعد الموسم السيء الذي يمر به الفريق حاليا.

صاحب الـ 25 عاما انضم لولفرهامبتون قادما من أتليتكو مدريد في 2023.

وشارك كونيا في 34 مباراة منذ بداية الموسم بقميص ولفرهامبتون وسجل 17 هدفا وصنع 6 أهداف.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة غريمه توتنام في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل.

ماتيوس كونيا مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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