بعد بوطيب.. الزمالك يُنهي أزمة مستحقات باتشيكو لرفع إيقاف القيد

الإثنين، 19 مايو 2025 - 12:37

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو

أنهى نادي الزمالك أزمة مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو المتأخرة ليتمكن من رفع إيقاف القيد.

وكان الزمالك قد أنهى منذ أيام أزمة المغربي خالد بوطيب.

وكشف نادي الزمالك اليوم الإثنين عن دفع مستحقات باتشيكو المدير الفني السابق للفريق والمقدرة بما يقارب من مليون يورو.

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وأسدل مجلس إدارة النادي الستار على هذا الملف المستمر منذ عدة مواسم، بعدما سبق ونجح النادي في إنهاء ملف اللاعب المغربي خالد بو طيب، بحصوله على كافة مستحقاته المالية لدى الزمالك.

وأصبح من المؤكد رفع إيقاف قيد اللاعبين بالزمالك خلال الأيام المقبلة، حتى يتمكن النادي من تسجيل الصفقات الجديدة مع فتح باب القيد محلياً مطلع الشهر المقبل.

وكان الزمالك قد كشف في نوفمبر الماضي عن تعرضه لإيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة لباتشيكو، وخطاب وصل بأحقيته في الحصول على 819 ألف يورو من الزمالك.

وتقدم الزمالك حينها بطعن خلال المدة القانونية (30 يوما) لتجميد العقوبة وقيد اللاعبين في يناير الماضي.

وتولى باتشيكو تدريب الزمالك خلال الفترة ما بين سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021.

أما بوطيب فلعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

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