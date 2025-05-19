فليك: حددت المراكز التي نريد دعمها وأيضا الراحلين

توصل هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة إلى المراكز التي يريد دعمها وأيضا الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى برشلونة خسارته الأولى في الدوري الإسباني خلال عام 2025.

جاء ذلك على يد فياريال في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

المباراة أقيمت بعد حسم النادي الكتالوني للقب بالفعل بفوزه على إسبانيول 2-0 في الجولة الماضية.

وقال المدرب الألماني عقب المباراة للصحفيين: "الأمر لا يتعلق فقط بهذا الموسم، نحن لا زلنا في بداية المشوار فقط".

وأضاف "أقدر كثيرا دعم الجماهير، إنه أمر لا يصدق، كان هناك الكثير من الجماهير يبكون أثناء الاحتفالات من شدة التأثر، هذا يمثل لي مسؤولية للموسم المقبل".

وأكمل "بالنسبة لي من المهم أن نتحسن الموسم القادم، علينا التطور في الكثير من الجوانب، لكن أعلم أننا نملك الإمكانيات، وأقول للجماهير إننا لن نستسلم أبدا كما فعلنا العام الجاري".

وتابع "كما قال لي لابورتا إن الأمور لا تتعلق فقط بالفوز، بل في كيفية لعبنا كرة القدم، وأعتقد أن هذا ما يريده الجمهور أيضا".

وواصل "من الجيد أن تير شتيجن لعب المباراة بشكل كامل، هو قائدنا وكان من المهم أن يحتفل وكل ما يرافقه، أردت أن يتم الأمر بهذه الطريقة".

وشدد "برشلونة أكثر من مجرد ناد، حتى تشعر ذلك من خلال لابورتا في كل ما يقوم به، دائما يعيش من أجل برشلونة ويعمل لصالح النادي، عدم الاستسلام هو جزء من هوية برشلونة وكتالونيا".

وأتم "بالطبع اتضحت لي الصورة بشأن المراكز التي يجب أن نعززها في فترة الانتقالات وكذلك الراحلين، سأتحدث مع ديكو".

الخسارة هي الثالثة لبرشلونة في 2025 في جميع المسابقات، بعد مباراتي بوروسيا دورتموند وإنتر في دوري الأبطال.

وهي الخسارة الأولى والوحيدة لبرشلونة في ملعبه مونتجويك في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتجمد رصيد النادي الكتالوني عند 85 نقطة في المركز الأول.

بينما رفع فياريال رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس ليحسم تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا.