"تغطية الشعار ليست إهانة ولكن تمسك بمبادئي".. بيان من كوكا بشأن مباراته الأخيرة

الإثنين، 19 مايو 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

أصدر أحمد حسن كوكا مهاجم لو هافر بيانا بشأن مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والتي تجبر الجميع على شعار دعم المثلية.

أحمد حسن كوكا

النادي : لو هافر

لو هافر

وخاض كوكا المباراة التي حسم لو هافر فيها البقاء بالدوري، لكن بتغطية شعار دعم المثلية، في الوقت الذي رفض مصطفى محمد مهاجم نانت المشاركة بمباراة فريقه.

وجاء بيان أحمد حسن كوكا بعد مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والتي تشهد حملة دعم المثليين كالآتي:

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"تلقيت العديد من الرسائل المسيئة التي تطالبني بعدم المشاركة في المباراة، وحتى بعدها، لكن المباراة كانت بالغة الأهمية لنادينا وجماهيرنا ولم أستطع التخلي عن زملائي في أهم مباراة بالموسم وبذلت قصارى جهدي على أرض الملعب من أجل الفريق، كما أفعل دائما".

"كان عليّ أيضا إيجاد طريقة للبقاء وفيا لمعتقداتي الشخصية والدينية، فالدوري اختار فرض شعار يمثل قضية لا أؤيدها باحترام بسبب إيماني، واتخذت قرار تغطية الشعار، ليس إهانة لأحد لكن حماية لضميري والتمسك بمبادئي".

"أؤمن أن دعم أي قضية يجب أن ينبع من القلب وتكون مسألة الاختيار شخصية وليست إلزاما".

"يجب أن يكون الاحترام متبادلا، فكما يُطلب منا احترام الآخرين، نطلب أيضا احترام معتقداتنا وقيمنا".

"أعلم أن البعض سيختلف مع قراري، لكنني تصرفت بصدق واحترام وضمير مرتاح، دعونا نواصل العمل لخلق عالم حيث يمكننا أن نعيش معا بسلام حتى عندما لا نتفق جميعا".

وشارك الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" في المباراة كبديل، ودخل كوكا في الدقيقة 63 بدلا من أرونا سانجانتي.

وأحرز كوكا هدفا في الدقيقة 67 لكن لم يحتسبه الحكم.

وبفوز لو هافر وصل للنقطة 34 في المركز الـ15 وضمن البقاء في الدوري الفرنسي لدون لعب مباراة حاسمة مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.

لو هافر الدوري الفرنسي كوكا
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