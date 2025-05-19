كرة طائرة - "أصبحتم جميعا أهلي".. تانيا بوكان تعلن رحيلها عن الأحمر بعد موسمين

الإثنين، 19 مايو 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

تتويج سيدات الأهلي بـ لقب كأس السوبر كرة طائرة

أعلنت تانيا بوكان محترفة طائرة سيدات الأهلي رحيلها عن الفريق بعد قضاء موسمين داخل جدران القلعة الحمراء.

وأعربت تانيا عن امتنانها للموسمين الذين خاضتهم مع الفريق وتوجهت بالشكر للجماهير.

وكانت تانيا بوكان خلال موسمين قد توجت بـ 5 ألقاب إذ حصدت الثلاثية المحلية في الموسم الأول ثم توجت بالدوري والسوبر في الموسم الثاني.

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وكتبت تانيا بوكان عبر حسابها الرسمي:

"قضيت عامين رائعين في بلدي الثانية -أم الدنيا في روحي- القاهرة".

"موسمان لا يصدقان في النادي الأفضل بمصر وإفريقيا، مع جماهير رائعة تمثل قلب الأهلي".

"كان لدي زملاء رائعون وكل من تعاملت معه في إدارة النادي، ساهموا جميعا في هذه التجربة الرائعة".

"أؤمن تماما أن هذه الصداقات الجديدة ستدوم مدى الحياة إن شاء الله، لقد أصبحتم جميعا أهلي يا أهلي، وأشكركم على كل شيء".

"اسأل الله أن يحميكم ويوفق عائلتنا الكبيرة، ويكتب الفوز دائما للأهلي.. إلى الأبد أهلاوية، أنا الأهلي".

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