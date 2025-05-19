ثروت سويلم: الأهلي أبلغنا بتأييد إلغاء الهبوط لاستمرار الإسماعيلي.. وندعم الأندية الشعبية

كشف ثروت سويلم عضو مجلس إدارة رابطة الأندية عن تأييد النادي الأهلي لقرار إلغاء الهبوط هذا الموسم من أجل استمرار النادي الإسماعيلي في الدوري.

وقررت الرابطة بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

وقال ثروت سويلم عضو مجلس إدارة رابطة الأندية عبر قناة الشمس: "كان هناك حرص على الحفاظ على الأندية الشعبية، كرة القدم المصرية لا تصلح بدون الأندية الشعبية، وشاهدنا عدد من الأندية هبطت ولم تعد مرة أخرى مثل السويس والأولمبي والشرقية وغيرهم".

وكشف سويلم "النادي الأهلي كان أول المؤيدين لإلغاء الهبوط هذا الموسم من أجل استمرار النادي الإسماعيلي في المسابقة، ومحمد شوقي ممثل الأهلي أبلغنا في الاجتماع أنه لا يتخيل وجود دوري بدون الإسماعيلي وهذا يوضح مدى العلاقة بين الطرفين".

وشدد "لا أعلم موقف اتحاد الكرة من اجتماعه مع الأندية غدا الثلاثاء، في النهاية كرة القدم المصرية تحت مظلة الاتحاد وربما الاجتماع يكون لمناقشة أمور أخرى".

وأوضح "ما يثار عن رفض هاني أبو ريدة لرابطة الأندية شائعة وغير صحيح، فهو أول من أسس الرابطة في مصر واختار محمود الشامي وقتها لرئاستها".

وتابع سويلم "لا يوجد صراع بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، إذا كان هناك صراع بالفعل لن أتواجد أنا وصفي الدين بسيوني كممثلين للاتحاد".

واختتم سويلم تصريحاته "رابطة الأندية نجحت في إنهاء الدوري نهاية مايو بجدول منتظم ودون مؤجلات وهذا نجاح، بالتأكيد هناك بعض الأخطاء لكن في المقابل خطوات جيدة نسعى لاستمرارها".

وجاءت نتائج اجتماع رابطة الأندية كالآتي:

- إلغاء الهبوط في الدوري وصعود 3 فرق من القسم الثاني، وهبوط 4 فرق في الموسم المقبل.

- مناشدة مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بالتعجيل في إصدار قانون الرياضة الجديد وما يتضمنه من نصوص خاصة بالاستثمار الرياضي لتمكين الأندية من تحويل قطاعات كرة القدم إلى شركات مساهمة.

- تجديد الثقة في مجلس إدارة رابطة الأندية لموسم جديد بناء على رغبة الأندية الحاضرة، واعتماد ترشيح إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق كممثل عن النادي في مجلس إدارة الرابطة.

- منح الأندية المشاركة في الدوري مهلة 30 يوما تنتهي في 18 يونيو 2025 لتقديم الملاحظات والمقترحات بشأن بنود لائحة المسابقة.

- الموافقة على انطلاق الدوري الموسم الجديد في 15 أغسطس المقبل، ونهاية المسابقة في مايو 2026.

- استمرار عدد المحترفين الأجانب كما هو (5 فوق السن و3 تحت السن) والسماح بمشاركة 6 لاعبين في المباراة أحدهم تحت السن.