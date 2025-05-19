كارثة جديدة؟ تأجيل مباريات ملحق التأهل للدوري الإيطالي لانتهاك القواعد

الإثنين، 19 مايو 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية الإيطالية

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي الدرجة الثانية تأجيل مباريات الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى.

وأوضحت رابطة دوري الدرجة الثانية أن مكتب المدعي العام سيحقق في البلاغ المقدم فيما يتعلق بانتهاك القواعد التي قد يكون لعقوبتها تأثير على التصنيف النهائي للبطولة.

ولم تكشف الرابطة عن المواعيد الجديدة للمباريات، إذ أكدت أن التأجيلات حتى تنتهي التحقيقات الفيدرالية، بالتالي المواعيد ستحدد لاحقا.

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ووفقا للرابطة فإن قرار تأجيل المباريات جاء لضمان مبادئ المنافسة العادلة وانتظام البطولة وفقا للصلاحيات القانونية.

ويتواجد كل من كاتانزارو وسبيتسيا ويوفي ستابيا وكريمونيزي في نصف نهائي الملحق.

ويلعب الملحق بنظام الذهاب والإياب حتى يتأهل فريق واحد فقط ليلحق بالثنائي المتأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي ساسولو وبيزا.

ويواجه كاتانزارو منافسه سبيتسيا، والمنتصر من هذه المواجهة سيلاقي الفائز من كريمونيزي أمام يوفي ستابيا في النهائي.

الدرجة الثانية الإيطالية كريمونيزي كاتانزارو يوفي ستابيا ساسولو بيزا
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