منافس الأهلي - الانتصار الثالث على التوالي.. بالميراس يحافظ على صدارة الدوري البرازيلي

واصل بالميراس انتصاراته في الدوري البرازيلي وحافظ على صدارة الترتيب عقب مرور 9 جولات.

وتغلب بالميراس على براجانتينو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وحقق بالميراس بذلك انتصاره الثالث على التوالي والسابع في المسابقة هذا الموسم.

ورفع بالميراس رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة منفردا وبفارق 4 نقاط عن فلامينجو أبرز ملاحقيه.

وبشكل عام نجح بالميراس في تحقيق انتصاره السادس على التوالي في مختلف المسابقات.

كما حقق بالميراس رقما مميزا بعدم الخسارة خارج ملعبه للمباراة رقم 20 على التوالي.

وينتظر بالميراس 5 مواجهات أخرى خلال الفترة المقبلة بينهم 3 في الدوري البرازيلي قبل كأس العالم للأندية.

ويقع بالميراس في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

ويستهل بالميراس مشواره في مونديال الأندية بمواجهة بورتو البرتغالي.

بينما يواجه الأهلي في الجولة الثانية في تمام السابعة من مساء يوم 19 يونيو المقبل.