منافس الأهلي - رغم عودة سواريز.. إنتر ميامي يواصل السقوط ويخسر بثلاثية في الدوري الأمريكي

واصل إنتر ميامي السقوط في الدوري الأمريكي وهذه المرة بهزيمة ثقيلة أمام أورلاندو سيتي.

وشهدت المباراة عودة لويس سواريز بعد غيابه الفترة الماضية لأسباب شخصية، ليشارك في المباراة رفقة الثلاثي ليونيل ميسي وخوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

وخسر إنتر ميامي على ملعبه أمام أورلاندو سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وتجمد رصيد إنتر ميامي عند 22 نقطة ليهبط إلى المركز السادس بجدول ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي بعد خوض 13 مباراة.

ويبتعد إنتر ميامي عن الصدارة بفارق 7 نقاط وله مباراة مؤجلة عن خماسي المقدمة.

ولم يحقق إنتر ميامي سوى انتصار وحيد في آخر 5 مواجهات خاضهم الفريق بالدوري الأمريكي بينما خسر 3 مرات وتعادل مرة وحيدة.

وبشكل عام تعرض إنتر ميامي للخسارة في 5 من آخر 7 مواجهات خاضهم الفريق في مختلف المسابقات.

وودع إنتر ميامي دوري أبطال كونكاكاف من نصف النهائي بالإضافة لهزيمتين في الدوري.

ويعاني الفريق من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام فيلاديلفيا فجر الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ويتبقى 3 مباريات لفريق إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.