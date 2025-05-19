مواعيد مباريات الإثنين 19 مايو 2025.. ليفربول ضد برايتون ودربي السلة
الإثنين، 19 مايو 2025 - 09:48
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الإثنين الموافق 19 من شهر مايو 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.
الدوري الإنجليزي
يحل ليفربول ضيفا على برايتون ضمن منافسات الجولة 37 من المسابقة.
وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.
كرة سلة
يواجه الأهلي فريق الزمالك في المباراة الرابعة ضمن منافسات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر.
وتقام المباراة في تمام السادسة مساء على صالة برج العرب وتذاع عبر قناة أون سبورت.
بينما يواجه الاتحاد السكندري فريق سبورتنج في تمام التاسعة مساء.
ويتقدم الأهلي على الزمالك في السلسلة بنتيجة 2-1.
كما يتقدم الاتحاد بنفس النتيجة على سبورتنج.
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