تأجيل حسم الدوري.. دقائق خيالية ومثيرة في تعادل إنتر مع لاتسيو ونابولي أمام بارما

تعادل إنتر مع منافسه لاتسيو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 وقبل الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل يان بيسيك ودينزل دوفمريس لإنتر، بينما أحرز بيدرو ثنائية لاتسيو.

وتعرض سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر للطرد بسبب الاعتراض على الحكم، وبالتالي لن يحضر المباراة المقبلة ضد كومو على مقاعد البدلاء.

وأهدر إنتر فرصة ذهبية لاقتناص الصدارة من غريمه نابولي حال كان تمكن من الفوز.

وأضاع ماركو أرناوتوفيتش فرصة هدف محقق أثناء نتيجة التعادل بعد لم يتمكن من التسديد.

وأيضا أحرز هدفا أثناء التعادل بهدفين لكل فريق ولكن لم يحتسب لوقوعه في التسلل.

وافتتح بيسيك النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وتعادل بيدرو في الدقيقة 72 بعد تسديدة عقب صناعة من ماتياس فتشينو.

وتقدم دومفريس مرة أخرى لإنتر في الدقيقة 79 عقب رأسية متقنة.

وحصل لاتسيو على ركلة جزاء بعد لمسة يد على بيسيك وأحرزها بيدرو ليتعادل في الدقيقة 90.

وبهذا التعادل وصل إنتر للنقطة 78 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد لاتسيو للنقطة 65 في المركز السادس.

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الإنتر يتعثر بالتعادل مع لاتسيو 2-2 في الجولة 37 من الكالتشيو 🔚#الدوري_الإيطالي#إنتر_لاتسيو pic.twitter.com/j6cIMp2WYO — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 18, 2025

بارما × نابولي

وعلى الجانب الآخر كان يستطيع نابولي حسم اللقب بشكل رسمي مثل غريمه إنتر أيضا، لكن التعادل مع بارما دون أهداف حرمه من ذلك.

وطرد أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي أيضا بعد مشاجرة مع كريستيان كيفو مدرب بارما.

ولن يتواجد رفقة فريقه على أرضية ملعب دييجو مارادونا في المباراة المقبلة ضد كالياري.

وكاد أن يحسم نابولي بطولة الدوري بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق ديفيد نيريس، لكن ألغاها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتستمر الأمور تحت سيطرة نابولي إذ يكفيه الفوز على كالياري للتتويج ببطولة الدوري حتى وإن فاز إنتر على كومو.

ووصل نابولي للنقطة 79 في الصدارة، وارتفع رصيد بارما للنقطة 33 في المركز الـ16.