روما يقضي على آمال ميلان الأوروبية.. ويوفنتوس يفوز على أودينيزي ويقترب من دوري الأبطال

حقق روما الفوز على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أولمبيكو بالجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد روما للنقطة66 في المركز الخامس بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتوقف رصيد ميلان عند النقطة 60 في المركز التاسع لتنتهي آماله في التأهل لأي بطولة أوروبية.

تقدم روما بالهدف الأول عن طريق جيانلوكا مانشيني بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة برأسية بعد عرضية من ماتياس سولي.

وتعرض سانتياجو خيمينيز للطرد في الدقيقة 21 بعد تدخل عنيف على لاعب روما.

وتعادل جواو فيليكس لميلان في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني تقدم روما من جديد عن طريق لياندرو باريديس في الدقيقة 58، قبل أن ينهي بريان كريستانتي ثلاثية روما في الدقيقة 87.

وبنفس التوقيت فاز يوفنتوس على أودينيزي بهدفين دون رد.

تقدم نيكولاس جونزاليس بالهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 61 مستغلا تمريرة من كينان يلديز.

وسجل فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 88 بعد صناعة أخرى من كينان يلديز.

وسيلعب يوفنتوس في الجولة الأخيرة مع فينيسيا، بينما يلتقي روما مع تورينو.

وفاز فيورنتينا على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى النقطة 62 في المركز السابع بفارق 3 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

ويلعب فيورنتينا في الجولة الأخيرة مع أودينيزي، بينما يلتقي لاتسيو مع ليتشي.