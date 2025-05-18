دياب: تصريحات طه عزت لم تكن موفقة.. والمادة محل اعتراض لجنة التظلمات طبيعية

الأحد، 18 مايو 2025 - 23:22

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن سبب التوصل لقرار بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي من الدوري.

وقال دياب في تصريحاته لقناة أون سبورت: "طرحنا أولا التمسك بشروط المسابقة التي بدأت، بينما كانت رغبة الأندية هي إلغاء الهبوط، وكان هناك تعاطف مع الأندية الجماهيرية بسبب موقفهم الصعب".

وأضاف "هناك إيجابيات وسلبيات للنظام الذي تم تطبيقه هذا الموسم كأي نظام".

أخبار متعلقة:
مصدر من سيراميكا يكشف موقفه من مباراة بيراميدز.. ورد الرابطة خلال الاجتماع قرارات رابطة الأندية.. إلغاء الهبوط وتجديد الثقة في المجلس برئاسة أحمد دياب خبر في الجول - إبراهيم الكفراوي ممثلا لـ الأهلي في مجلس رابطة الأندية الجديد شوقي: تم الاتفاق على عدم إلغاء البند الذي طالبت الاستئناف بحذفه من لائحة الدوري

وأكمل "هناك جلسة أخرى سيتم عقدها ومن المنتظر أن تكون هناك اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين بين الرابطة والأندية".

وواصل "نحتاج لتطوير الصناعة وإنشاء شركات تدير كرة القدم وتدر عوائد للأندية حتى لا يتكرر هذا الموقف لأنه تراكمي".

وتابع "عدنا لإنهاء الموسم بنهاية مايو والموسم الجديد سيبدأ في أغسطس وينتهي في مايو، ووضعنا خطة من الأندية للعودة إلى نظام 18 ناديا خلال 3 مواسم. يهبط 4 فرق في الموسم القادم، ثم 4 في الموسم الذي يليه".

وأوضح " تم صياغة لائحة جديدة للموسم الحالي وكان هذا مطلبا جماعيا، والأندية راجعت بنود اللائحة ووافقت عليها".

وكشف "المادة 63 طبيعية في أي لائحة وفي كل دوريات العالم وفي لائحة كأس العالم للأندية القادم في الولايات المتحدة، وبالطبع يحق لمجلس إدارة الرابطة تعديل قرارات لجنة المسابقات. ألم ترَ من قبل تعديل عقوبات خصم النقاط والاكتفاء بالغرامة في حالات أخرى"؟

وكانت لجنة التظلمات قد أوصت بتعديل هذه المادة لأنها منعت نظرها في شكاوى الأهلي والزمالك وبيراميدز على خلفية قرارات أزمة القمة.

وتابع دياب "الأمور لا علاقة لها بالتوازنات، بل بالنظر في كل واقعة وكل حالة بشكل مستقل".

وأوضح "ربما كانت تصريحات طه عزت غير موفقة ولكن الضغوط كانت كبيرة".

واختتم "الأندية لديها 30 يوما من اليوم وحتى 18 يونيو لإرسال مقترحات بشأن اللائحة، وقبل نهاية يونيو سنجتمع مجددا وفي ذلك اليوم سنعلن التعديلات على اللائحة وإقرار لائحة موسم الجديد. في النهاية هو عمل بشري والمهم هو البناء على المميزات وعلاج السلبيات".

أحمد دياب الدوري المصري رابطة الأندية
نرشح لكم
كما كشف في الجول - الولاية السادسة.. المصري يعين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق مصدر من سيراميكا يكشف موقفه من مباراة بيراميدز.. ورد الرابطة خلال الاجتماع قرارات رابطة الأندية.. إلغاء الهبوط وتجديد الثقة في المجلس برئاسة أحمد دياب شوقي: تم الاتفاق على عدم إلغاء البند الذي طالبت الاستئناف بحذفه من لائحة الدوري التعادل السلبي يحكم بين فاركو وحرس الحدود خبر في الجول - إبراهيم الكفراوي ممثلا لـ الأهلي في مجلس رابطة الأندية الجديد خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على موعد بداية ونهاية الدوري الجديد انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(0) الحرس.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
مباراة فاصلة؟ ماذا يحتاج نابولي "المسيطر" وإنتر "المنتظر" للتتويج بالدوري في الجولة الأخيرة 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل حسم الدوري.. دقائق خيالية ومثيرة في تعادل إنتر مع لاتسيو ونابولي أمام بارما ساعة | الكرة الأوروبية
روما يقضي على آمال ميلان الأوروبية.. ويوفنتوس يفوز على أودينيزي ويقترب من دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: تصريحات طه عزت لم تكن موفقة.. والمادة محل اعتراض لجنة التظلمات طبيعية 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى.. جنوب إفريقيا تتوج بكأس أمم إفريقيا للشباب على حساب المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كما كشف في الجول - الولاية السادسة.. المصري يعين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من سيراميكا يكشف موقفه من مباراة بيراميدز.. ورد الرابطة خلال الاجتماع 2 ساعة | الدوري المصري
قرارات رابطة الأندية.. إلغاء الهبوط وتجديد الثقة في المجلس برئاسة أحمد دياب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة