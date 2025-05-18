دياب: تصريحات طه عزت لم تكن موفقة.. والمادة محل اعتراض لجنة التظلمات طبيعية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن سبب التوصل لقرار بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي من الدوري.

وقال دياب في تصريحاته لقناة أون سبورت: "طرحنا أولا التمسك بشروط المسابقة التي بدأت، بينما كانت رغبة الأندية هي إلغاء الهبوط، وكان هناك تعاطف مع الأندية الجماهيرية بسبب موقفهم الصعب".

وأضاف "هناك إيجابيات وسلبيات للنظام الذي تم تطبيقه هذا الموسم كأي نظام".

وأكمل "هناك جلسة أخرى سيتم عقدها ومن المنتظر أن تكون هناك اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين بين الرابطة والأندية".

وواصل "نحتاج لتطوير الصناعة وإنشاء شركات تدير كرة القدم وتدر عوائد للأندية حتى لا يتكرر هذا الموقف لأنه تراكمي".

وتابع "عدنا لإنهاء الموسم بنهاية مايو والموسم الجديد سيبدأ في أغسطس وينتهي في مايو، ووضعنا خطة من الأندية للعودة إلى نظام 18 ناديا خلال 3 مواسم. يهبط 4 فرق في الموسم القادم، ثم 4 في الموسم الذي يليه".

وأوضح " تم صياغة لائحة جديدة للموسم الحالي وكان هذا مطلبا جماعيا، والأندية راجعت بنود اللائحة ووافقت عليها".

وكشف "المادة 63 طبيعية في أي لائحة وفي كل دوريات العالم وفي لائحة كأس العالم للأندية القادم في الولايات المتحدة، وبالطبع يحق لمجلس إدارة الرابطة تعديل قرارات لجنة المسابقات. ألم ترَ من قبل تعديل عقوبات خصم النقاط والاكتفاء بالغرامة في حالات أخرى"؟

وكانت لجنة التظلمات قد أوصت بتعديل هذه المادة لأنها منعت نظرها في شكاوى الأهلي والزمالك وبيراميدز على خلفية قرارات أزمة القمة.

وتابع دياب "الأمور لا علاقة لها بالتوازنات، بل بالنظر في كل واقعة وكل حالة بشكل مستقل".

وأوضح "ربما كانت تصريحات طه عزت غير موفقة ولكن الضغوط كانت كبيرة".

واختتم "الأندية لديها 30 يوما من اليوم وحتى 18 يونيو لإرسال مقترحات بشأن اللائحة، وقبل نهاية يونيو سنجتمع مجددا وفي ذلك اليوم سنعلن التعديلات على اللائحة وإقرار لائحة موسم الجديد. في النهاية هو عمل بشري والمهم هو البناء على المميزات وعلاج السلبيات".