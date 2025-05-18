مصدر مقرب من عمرو السولية يشكف لـ في الجول حقيقة اتفاقه مع السويحلي الليبي

الأحد، 18 مايو 2025 - 22:47

كتب : أحمد الخولي

عمرو السولية

كشف مصدر مقرب من عمرو السولية لاعب الأهلي حقيقة اتفاقه مع فريق جديد للانضمام إليه بالموسم المقبل.

وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى أن السولية قد توصل لاتفاق مع السويحلي الليبي.

وينتهي تعاقد صاحب الـ 35 عاما مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

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وقال المصدر لـ FilGoal.com: "كل ما يتردد عن اتفاق عمرو السولية مع السويحلي الليبي غير صحيح".

وانضم السولية للأهلي في 2016 قادما من الشعب الإماراتي.

وتوج السولية بـ 23 لقبا بقميص الأهلي حتى الآن.

وشارك السولية في 24 مباراة بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين.

عمرو السولية الأهلي السويحلي الليبي
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