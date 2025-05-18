شوقي: تم الاتفاق على عدم إلغاء البند الذي طالبت الاستئناف بحذفه من لائحة الدوري

الأحد، 18 مايو 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول في السعودية كأس العالم للأندية - محمد شوقي

كشف محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي عن كواليس اجتماع رابطة الأندية مع أندية الدوري بشأن الاتفاق على شكل المسابقة في المواسم المقبلة.

وقال شوقي عبر قناة الأهلي: "تم الاتفاق على إلغاء الهبوط في الموسم الجاري وصعود 4 فرق في الموسم المقبل، والموسم بعد المقبل يهبط 4 فرق ويصعد 3، ثم يهبط 5 فرق ويصعد 3".

وأضاف "الدوري سيكون بنفس نظام الموسم الجاري، ولكن مجموعة البطل ستكون من 7 فرق ومجموعة الهبوط 14 فريقا، وفي الموسم الذي يليه 7 فرق لمجموعة البطل و14 للمجموعة الثانية، والموسم الثالث 6 لمجموعة البطل و14 لمجموعة الهبوط".

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وواصل "البند الذي طالبت لجنة الاستئناف بإلغائه في لائحة الدوري المصري لم يتم إلغائه بموافقة الأندية".

وتابع "سيتم منح الأهلي حرية قيد أي عدد من اللاعبين الأجانب في قائمته خلال كأس العالم للأندية".

وأكمل "طرحنا فكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين لكن الأندية رفضت هذا المقترح".

وأتم تريحاته "تم ترشيح إبراهيم الكفراوي لعضوية مجلس إدارة الرابطة في المقعد الشاغر بعد استقالة عماد متعب".

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