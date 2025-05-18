الخسارة الأولى بعد فوات الأوان.. فياريال يحسم مقعده في الأبطال بالفوز على برشلونة

الأحد، 18 مايو 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

فياريال

تلقى برشلونة خسارته الأولى في الدوري الإسباني خلال عام 2025.

جاء ذلك على يد فياريال في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

المباراة أقيمت بعد حسم النادي الكتالوني للقب بالفعل بفوزه على إسبانيول 2-0 في الجولة الماضية.

الفوز جعل الفارق 7 نقاط بينه وبين ريال مدريد قبل آخر جولتين.

ذلك الفارق عاد إلى 4 نقاط بهذه الخسارة وبفضل فوز ريال مدريد على إشبيلية 2-0.

وانفرد أيوزي بيريز ليسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 28 تعادل لامين يامال بتسديدة رائعة من يمين المنطقة كما اعتاد.

وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 45+5 قبل نهاية الشوط الأول.

ولكن سريعا تعادل فياريال بهدف سانتي كوميسانا في الدقيقة 51.

وقبل النهاية سجل تاهون بوكانان الهدف الثالث بعد أن تسلم الكرة داخل المنطقة وسجل.

الخسارة هي الثالثة لبرشلونة في 2025 في جميع المسابقات، بعد مباراتي بوروسيا دورتموند وإنتر في دوري الأبطال.

وهي الخسارة الأولى والوحيدة لبرشلونة في ملعبه مونتجويك في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتجمد رصيد النادي الكتالوني عند 85 نقطة في المركز الأول.

بينما رفع فياريال رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس ليحسم تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا.

برشلونة فياريال الدوري الإسباني
نرشح لكم
مبابي يواصل التوهج في فوز ريال مدريد على إشبيلية بثنائية انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(3) فياريال.. إشبيلية (0)-(2) ريال مدريد تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام فياريال تشكيل ريال مدريد - لونين أساسي.. وفاييخو مع رامون في الدفاع ضد إشبيلية تقرير: مارتينيز يتلقى عرضين من برشلونة ومانشستر يونايتد لابورتا: توصلنا لاتفاق من أجل تمديد عقد يامال.. وخطوة أخيرة منتظرة وكيل أولمو يوضح حقيقة رحيله عن برشلونة في الصيف فليك: قد نلعب بفريق كامل من الشباب ضد فياريال.. وسنصحح الأخطاء بالموسم المقبل
أخر الأخبار
مباراة فاصلة؟ ماذا يحتاج نابولي "المسيطر" وإنتر "المنتظر" للتتويج بالدوري في الجولة الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل حسم الدوري.. دقائق خيالية ومثيرة في تعادل إنتر مع لاتسيو ونابولي أمام بارما ساعة | الكرة الأوروبية
روما يقضي على آمال ميلان الأوروبية.. ويوفنتوس يفوز على أودينيزي ويقترب من دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: تصريحات طه عزت لم تكن موفقة.. والمادة محل اعتراض لجنة التظلمات طبيعية 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى.. جنوب إفريقيا تتوج بكأس أمم إفريقيا للشباب على حساب المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كما كشف في الجول - الولاية السادسة.. المصري يعين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من سيراميكا يكشف موقفه من مباراة بيراميدز.. ورد الرابطة خلال الاجتماع 2 ساعة | الدوري المصري
قرارات رابطة الأندية.. إلغاء الهبوط وتجديد الثقة في المجلس برئاسة أحمد دياب 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة