الخسارة الأولى بعد فوات الأوان.. فياريال يحسم مقعده في الأبطال بالفوز على برشلونة

تلقى برشلونة خسارته الأولى في الدوري الإسباني خلال عام 2025.

جاء ذلك على يد فياريال في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

المباراة أقيمت بعد حسم النادي الكتالوني للقب بالفعل بفوزه على إسبانيول 2-0 في الجولة الماضية.

الفوز جعل الفارق 7 نقاط بينه وبين ريال مدريد قبل آخر جولتين.

ذلك الفارق عاد إلى 4 نقاط بهذه الخسارة وبفضل فوز ريال مدريد على إشبيلية 2-0.

وانفرد أيوزي بيريز ليسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 28 تعادل لامين يامال بتسديدة رائعة من يمين المنطقة كما اعتاد.

وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 45+5 قبل نهاية الشوط الأول.

ولكن سريعا تعادل فياريال بهدف سانتي كوميسانا في الدقيقة 51.

وقبل النهاية سجل تاهون بوكانان الهدف الثالث بعد أن تسلم الكرة داخل المنطقة وسجل.

الخسارة هي الثالثة لبرشلونة في 2025 في جميع المسابقات، بعد مباراتي بوروسيا دورتموند وإنتر في دوري الأبطال.

وهي الخسارة الأولى والوحيدة لبرشلونة في ملعبه مونتجويك في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتجمد رصيد النادي الكتالوني عند 85 نقطة في المركز الأول.

بينما رفع فياريال رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس ليحسم تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا.