التعادل السلبي يحكم بين فاركو وحرس الحدود

اختتم فاركو وحرس الحدود الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري بتعادل سلبي.

ويعد ذلك ثاني تعادل سلبي يحدث بين الفريقين من أصل 4 مباريات بينهما في الدوري المصري.

وواصل فاركو تعادلاته المتتالية لتصل لـ 3.

فيما حصد أحمد عيد عبد الملك أول نقطة في أول مباراة مع حرس الحدود.

التعادل أبقى فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة، فيما ظل حرس الحدود تاسعا برصيد 24 نقطة.

وصف المباراة

مع الوصول لـ 28 دقيقة كان فاركو الأكثر مبادرة هجومية بـ 4 تسديدات دون أن تجد طريقها للشباك.

وتعرض أيمن رجب الذي يخوض أول مباراة في الدوري المصري للإصابة في الدقيقة 36.

وأشرك أحمد عيد عبد الملك في أول لقاء تغييرا بمشاركة أدهم سيحا بدلا من رجب اضطراريا.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني استمر ضغط فاركو وتراجع حرس الحدود أكثر للدفاع.

ووصلت تسديدات فاركو على المرمى لـ 14 مقابل 1 لحرس الحدود.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد لتنتهي بالتعادل السلبي.