الثالث تواليا وسجل حارسه.. جالاتا سراي يتوج بالدوري بعد هزيمة قايسري سبور

هزم جالاتا سراي منافسه قايسري سبور بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري التركي.

وتوج جالاتا سراي ببطولة الدوري التركي للمرة 25 في تاريخه قبل جولتين من انتهاء الدوري.

وللمرة الثالثة على التوالي يتمكن جالاتا سراي من الفوز بالبطولة.

وأصبح جالاتا سراي أول فريق يتوج بالدوري التركي للمرة الثالثة تواليا في القرن الـ21.

وبات أوكان بوروك المدير الفني لجالاتا سراي ثاني مدرب تركي في تاريخ الدوري يتوج بالبطولة 3 مرات متتالية.

ووصل فيكتور أوسيمين لاعب جالاتا سراي لهدفه الـ25 في الدوري وأصبح أكثر لاعب في تاريخ النادي يسجل أهدافا في الدوري خلال موسم واحد.

وشهد الدوري منافسة مع فنربخشة الذي يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 81 نقطة ويدربه جوزيه مورينيو.

ووصل جالاتا سراي للنقطة 89 في الصدارة، وتوقف رصيد قايسري سبور عند النقطة 44 في المركز الـ11.

وافتتح أوسيمين النتيجة في الدقيقة 26، وضاعف يلماز الفارق في الدقيقة 29.

واختتم فرناندو موسليرا حارس المرمى أهداف فريقه بعدما سجل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 89.