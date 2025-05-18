كرة يد – الأهلي يكرر تفوقه على الترجي وينتصر في كأس الكؤوس الإفريقية

كرر الأهلي تفوقه على الترجي التونسي وفاز بنتيجة 25-23 في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكؤوس الإفريقية.

وتستضيف صالة الأهلي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية للرجال والسيدات حتى 23 مايو الجاري.

الأهلي يتفوق على الترجي بنتيجة 25-23 في دور المجموعات من كأس الكؤوس الإفريقية.

ويختتم دور المجموعات يوم الإثنين 19 مايو، بينما نهائي البطولة يوم الجمعة 23 مايو الجاري.

وسيلتقي الأهلي مع فانز الكاميروني غدا الإثنين في الثامنة مساءً.

وكان الأهلي قد حصد لقب السوبر الإفريقي بالفوز على الترجي الأسبوع الماضي.

وصف المباراة

سيطر التعادل على مجريات الشوط الأول بين الفريقين.

وتعرض ياسر سيف لاعب الأهلي للطرد في الدقيقة 17.

واستطاع الترجي حسم الشوط الأول لصالح بنتيجة 10-9.

وفي الشوط الثاني قلب الأهلي تأخره لـ 12-10.

وعاد التعادل من جديد بنتيجة 16-16 لكن لاعبو الأهلي سجلوا 7 أهداف متتالية لتصبح النتيجة 23-16.

واستطاع الأهلي الحفاظ على تقدمه وانتصر بنتيجة 25-21.

وحسم الأهلي اللقاء بنتيجة 25-23 لصالحه، وفاز علي زين بجائزة رجل المباراة.