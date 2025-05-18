يد - دودو يتفوق على يحيى خالد.. مونبلييه بطلا لكأس فرنسا على حساب سان جيرمان
الأحد، 18 مايو 2025 - 20:43
كتب : FilGoal
توج مونبلييه بلقب كأس فرنسا لكرة اليد لأول مرة منذ 9 مواسم.
وفاز مونبلييه على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية برميات الترجيح.
ويلعب يحيى خالد بصفوف باريس سان جيرمان، بينما يلعب أحمد هشام "دودو" بصفوف مونبلييه.
الشوط الأول انتهى بتقدم مونبلييه بنتيجة 17-16.
وتمكن باريس سان جيرمان من التعادل في الشوط الثاني.
وفي رميات الترجيح سجل دودو رميتين، بينما أهدر يحيى خالد رميتين ليتوج مونبلييه باللقب.
أهداف أحمد هشام السيد "دودو" لاعب مونبلييه أمام باريس سان جيرمان والتي قادت فريقه للفوز بكأس فرنسا ✔️👏🏼 pic.twitter.com/KH3aUi1HH1— ON Sport (@ONTimeSports) May 18, 2025
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