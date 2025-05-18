حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا.. أرسنال يهزم نيوكاسل بصاروخية رايس

هزم أرسنال منافسه نيوكاسل بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل ديكلان رايس هدف المباراة الوحيد.

وحسم أرسنال بشكل رسمي تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ويقترب أرسنال من حسم المركز الثاني عمليا إذ ينافسه فقط مانشستر سيتي على هذا المركز.

ولمانشستر سيتي مباراتين فقط حتى نهاية الدوري، ولديه 65 نقطة في رصيده.

ويحتاج أرسنال لنقطة واحدة فقط في الجولة الأخيرة ضد ساوثامبتون لحسم المركز الثاني، مهما كانت نتائج مانشستر سيتي.

وأحرز رايس 16 هدفا مع أرسنال خلال 102 مباراة في جميع البطولات أكثر مما أحرزه مع وست هام فريقه السابق خلال 245 مباراة، إذ سجل 15 هدفا.

وبهذا الفوز وصل أرسنال للنقطة 71 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 66 في المركز الثالث.

وصف المباراة

تألق ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال أكثر من مرة، إذ تصدى بشكل رائع لتسديدة برونو جيماريش داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 16 تصدى رايا ببراعة لتسديدة هارفي بارنز.

وصوب جابرييل مارتينيلي كرة قوية في الدقيقة 51 مرت بجوار قليلا.

وتمكن رايس من تسجيل الهدف في الدقيقة 54 بعد تمريرة من مارتن أوديجارد إلى رايس ثم سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحافظ أرسنال على نتيجة المباراة وحصل على النقاط كاملة.