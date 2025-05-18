حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا.. أرسنال يهزم نيوكاسل بصاروخية رايس

الأحد، 18 مايو 2025 - 20:36

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - أرسنال

هزم أرسنال منافسه نيوكاسل بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل ديكلان رايس هدف المباراة الوحيد.

وحسم أرسنال بشكل رسمي تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
مارسيليا يراهن على بنعطية لخطف صفقة أرسنال أرسنال يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية بمشاركة صلاح.. أرسنال يعود بتعادل من ليفربول

ويقترب أرسنال من حسم المركز الثاني عمليا إذ ينافسه فقط مانشستر سيتي على هذا المركز.

ولمانشستر سيتي مباراتين فقط حتى نهاية الدوري، ولديه 65 نقطة في رصيده.

ويحتاج أرسنال لنقطة واحدة فقط في الجولة الأخيرة ضد ساوثامبتون لحسم المركز الثاني، مهما كانت نتائج مانشستر سيتي.

وأحرز رايس 16 هدفا مع أرسنال خلال 102 مباراة في جميع البطولات أكثر مما أحرزه مع وست هام فريقه السابق خلال 245 مباراة، إذ سجل 15 هدفا.

وبهذا الفوز وصل أرسنال للنقطة 71 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 66 في المركز الثالث.

وصف المباراة

تألق ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال أكثر من مرة، إذ تصدى بشكل رائع لتسديدة برونو جيماريش داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 16 تصدى رايا ببراعة لتسديدة هارفي بارنز.

وصوب جابرييل مارتينيلي كرة قوية في الدقيقة 51 مرت بجوار قليلا.

وتمكن رايس من تسجيل الهدف في الدقيقة 54 بعد تمريرة من مارتن أوديجارد إلى رايس ثم سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحافظ أرسنال على نتيجة المباراة وحصل على النقاط كاملة.

أرسنال نيوكاسل الدوري الإنجليزي رايس
نرشح لكم
مباراة فاصلة؟ ماذا يحتاج نابولي "المسيطر" وإنتر "المنتظر" للتتويج بالدوري في الجولة الأخيرة تأجيل حسم الدوري.. دقائق خيالية ومثيرة في تعادل إنتر مع لاتسيو ونابولي أمام بارما روما يقضي على آمال ميلان الأوروبية.. ويوفنتوس يفوز على أودينيزي ويقترب من دوري الأبطال الخسارة الأولى بعد فوات الأوان.. فياريال يحسم مقعده في الأبطال بالفوز على برشلونة انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(2) لاتسيو.. بارما (0)-(0) نابولي.. تأجيل حسم بطل إيطاليا الثالث تواليا وسجل حارسه.. جالاتا سراي يتوج بالدوري بعد هزيمة قايسري سبور تقرير: الوداد يرفض التعاقد مع بيدرو وميندي انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(3) فياريال.. إشبيلية (0)-(2) ريال مدريد
أخر الأخبار
مباراة فاصلة؟ ماذا يحتاج نابولي "المسيطر" وإنتر "المنتظر" للتتويج بالدوري في الجولة الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل حسم الدوري.. دقائق خيالية ومثيرة في تعادل إنتر مع لاتسيو ونابولي أمام بارما ساعة | الكرة الأوروبية
روما يقضي على آمال ميلان الأوروبية.. ويوفنتوس يفوز على أودينيزي ويقترب من دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: تصريحات طه عزت لم تكن موفقة.. والمادة محل اعتراض لجنة التظلمات طبيعية 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى.. جنوب إفريقيا تتوج بكأس أمم إفريقيا للشباب على حساب المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كما كشف في الجول - الولاية السادسة.. المصري يعين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من سيراميكا يكشف موقفه من مباراة بيراميدز.. ورد الرابطة خلال الاجتماع 2 ساعة | الدوري المصري
قرارات رابطة الأندية.. إلغاء الهبوط وتجديد الثقة في المجلس برئاسة أحمد دياب 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة