غرامة مالية وحرمان للجماهير.. اتحاد السلة يفرض عقوبات على الأهلي

الأحد، 18 مايو 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي - كرة سلة

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة قرار لجنة المسابقات برئاسة محمد فتحي بتوقيع عقوبة على جماهير الأهلي.

وأشار بيان اتحاد السلة إلى أن العقوبات بسبب خروج الجماهير عن النص في ثالث مواجهات سلسلة نصف نهائي الدوري أمام الزمالك.

وقرر اتحاد السلة توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه مع تغليظ العقوبة وتوقيع عقوبات رادعة في حالة تكرار مثل هذه الأحداث.

مع إبلاغ شركة تذكرتي بمنع الجماهير التي حضرت المباراة الثالثة من حضور أي فعاليات أو مباريات لاتحاد كرة السلة لمدة شهرين.

ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

ويتقدم الأهلي في السلسلة بنتيجة 2-1 عقب مرور ثلاث جولات.

وكان الزمالك فاز في اللقاء الأول بنتيجة 72-70.

وانتصر الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 69-52 على الزمالك.

بينما تغلب الأهلي في المباراة الثالثة بنتيجة 78-52.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة بواقع ألف لكل فريق.

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