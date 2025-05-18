أمم إفريقيا للشباب - مصر تنهي البطولة في المركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح

الأحد، 18 مايو 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

مصر للشباب ضد نيجيريا

أنهى منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب في المركز الرابع.

وخسر منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من نيجيريا بركلات الترجيح.

وكانت الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

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تقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق عمر أسامة حسن في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة من محمود لبيب أمام المرمى.

وتعادلت نيجيريا بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين فقط عن طريق أمولي بعد خطأ من كاباكا في الخروج بالكرة.

وكاد منتخب مصر أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة ولكن العارضة والقائم منعا فرصة الهدف على مرتين.

وفي ركلات الترجيح سجل جميع لاعبي نيجيريا ركلاتهم، بينما أهدر كاباكا ومحمد عاطف لمصر لتحسم النتيجة للنسور.

وكان كلا الفريقين قد حسما التأهل لكأس العالم للشباب الذي سيقام في تشيلي بعد الوصول لنصف النهائي.

منتخب مصر للشباب نيجيريا
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