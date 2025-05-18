انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية

الأحد، 18 مايو 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

عمر كاستيلو - الأهلي ضد الترجي كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الترجي في مرحلة المجموعات من كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء من يوم الأحد المقبل بالجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويختتم دور المجموعات يوم الإثنين 19 مايو، بينما نهائي البطولة يوم الجمعة 23 مايو الجاري.

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وكان الأهلي قد حسم لقب السوبر الإفريقي الأسبوع الماضي على حساب الترجي التونسي.

شاهد المباراة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت بفوز الأهلي 25-23

ق 29: 25-21 تقدم الأهلي قبل النهاية

ق 20: الأهلي يوسع الفارق 23-16

ق 16: 20-16 للأهلي

ق 10: 16-16 التعادل يعود من جديد

ق 5: الأهلي يتقدم 12-10

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي 10-9

ق 27: 8-8 والتعادل مستمر

ق 22: الأهلي يتقدم 7-6

ق 18: التعادل يعود من جديد 6-6

ق 17: بطاقة حمراء لياسر سيف لاعب الأهلي

ق 15: الترجي يقلص الفارق 6-5

ق 12: الأهلي يتقدم بفارق هدفين 5-3

ق 10: 3-3 التعادل مستمر

ق 4: 1-1

بداية اللقاء

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