كرة يد – فوز سيدات الأهلي على أول أغسطس والتأهل للدور الثاني في بطولة إفريقيا

الأحد، 18 مايو 2025 - 19:50

كتب : FilGoal

فرح الروبي لاعبة الأهلي لكرة اليد

فاز فريق كرة اليد للسيدات في الأهلي على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 25-22 ضمن مجموعات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ويستضيف الأهلي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية للرجال والسيدات وتقام في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 من البطولة ليتفادى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي في طريقه للنهائي.

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وحصلت فرح الروبي لاعبة الأهلي على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وفاز فريق سيدات الأهلي في المجموعات على كل من كالارا الإيفواري وأبيدجان الإيفواري أيضا.

وكان فريق سيدات الأهلي حصد فضية السوبر الإفريقي بعد الخسارة أمام بترو أتليتكو الأنجولي.

الأهلي كرة يد سيدات
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