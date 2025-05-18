خبر في الجول – الأندية تتفق على شكل الدوري الموسم المقبل.. وطريقة تحديد البطل وعدد الهابطين

الأحد، 18 مايو 2025 - 19:38

كتب : محمد جمال

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

اتفقت الأندية على شكل الدوري المصري الموسم المقبل، وذلك خلال الاجتماع مع رابطة الأندية.

وعلم FilGoal.com أن الأندية الحاضرة للاجتماع اتفقت بشكل مبدئي على إقامة الدوري المصري الموسم الجديد بمشاركة 21 فريقا على أن تقام المرحلة الأولى من دور واحد.

وأن تكون المرحلة الثانية من مجموعتين الأولى لتحديد البطل بمشاركة 7 فرق، والثانية للهبوط بمشاركة 14 فريقا.

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يهبط 4 فرق لدوري الدرجة الثانية ويصعد 3 فرق للدوري الممتاز، ليقام الموسم بعد المقبل بمشاركة 20 فريقا.

يأتي ذلك بعدما أيدت الأندية بالأغلبية مقترح إلغاء الهبوط من الموسم الجاري في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن أغلبية أندية الدوري المصري خلال الاجتماع مع رابطة الأندية أيدت فكرة إلغاء الهبوط.

وبعد التصويت على مقترح إلغاء الهبوط جاءت النتيجة بالأغلبية مؤيدة لهذا المقترح.

وخلال الاجتماع الجاري الآن يتم دراسة مقترح آخر بإقامة الدوري المصري الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقا.

وهما 18 فريقا المشاركين في الدوري الموسم الجاري، بالإضافة إلى صعود 3 فرق أخرى.

وكان الزمالك أعلن مقاطعة اجتماع الرابطة مع الأندية، وانضم له بيراميدز وحرس الحدود.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة وفي المركز الثامن يأتي غزل المحلة برصيد 21 نقطة.

ويتواجد مودرن سبورت في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وسيتم حسم أمر جدول ترتيب المصري مع الجولة الأخيرة لأصحاب المجموعة الثانية يوم 25 مايو المقبل.

الدوري المصري رابطة الأندية
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