التشكيل - ناصر وشريف يقودان فاركو.. وأولى اختيارات عبد الملك مع حرس الحدود

الأحد، 18 مايو 2025 - 19:32

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود

يقود عمرو ناصر وأحمد شريف هجوم فاركو في مواجهة حرس الحدود لحساب آخر مباريات الجولة 7 من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد حرس الحدود في الثامنة مساء.

ويبدأ محمود ممدوح وحازم العسكري في هجوم حرس الحدود ضمن اختيارات أحمد عيد عبد الملك الأولى بعدما تولى تدريب الفريق خلفا لأحمد زهران.

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وجاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا - أحمد عوض – ياسين مرعي - باباكار نداي

الوسط: محمد فخري – أحمد البحراوي –– محمود عماد – عمر رضا

الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف

فيما جاء تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: أيمن رجب

الدفاع: كريم يحيى – إسلام أبو سليمة – محمد سامي – إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: محمود العربي - محمد مجلي – محمد مصطفى - فوزي الحناوي

الهجوم: محمود ممدوح – حازم العسكري

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع والأخير برصيد 23 نقطة من 5 مباريات.

فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 31 نقطة من 5 مباريات.

حرس الحدود فاركو الدوري المصري
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