انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(3) فياريال.. إشبيلية (0)-(2) ريال مدريد

الأحد، 18 مايو 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

إريك جارسيا - برشلونة

في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني، يلعب برشلونة ضد ضيف هفيالريال.. ويحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية.

المنافسة انتهت وتم حسم الدوري رسميا لصالح برشلونة عقب فوزه في الجولة الماضية على إسبانيول 2-0 ليتسع الفارق إلى 7 نقاط.

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برشلونة (2)-(3) فياريال

تابع من هنا

ق 89 جوووووول تاهون بوكانان يسجل الثالث

ق 51 جووووول سانتي كوميسانا يسجل التعادل

ق 45+5 جوووول فيرمين لوبيز يسجل الثاني

ق 38 جووووول لامين يامال على طريقته الرائعة من اليمين

ق 3 جوووول أول لفياريال من انفراد لأيوزي بيريز

بداية المباراة

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إشبيلية (0)-(1) ريال مدريد

ق 87 جوووووول بيلينجهام يسجل الثاني

ق 76 جووووول كيليان مبابي يسجل بتسديدة من خارج المنطقة

ق 46 طرد إيزاك روميرو بعد أقل من دقيقة بسبب مخالفة قوية

ق 46 إيزاك روميرو بدلا من دودي لوكيباكيو

تابع من هنا

ق 11 طرد لويك بادي بسبب مخالفة على كيليان مبابي

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي نوتنجهام تشيلسي
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