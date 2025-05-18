لأسباب شخصية.. ستيل يعلن رحيله من تدريب لانس

أعلن ويل ستيل المدير الفني لـ لانس رحيله من تدريب الفريق.

وقال المدرب الإنجليزي في تصريحات نقلها ذا أثلتيك: "لن أكون مدربا لفريق لانس الموسم المقبل، مباراة موناكو كانت الأخيرة لي".

وأتم "السبب الرئيسي وراء قراري هو حاجتي للعودة إلى إنجلترا، إنه خيار منطقي أن أكون أقرب إلى زوجتي حرصا على سلامتها".

وكشفت إيما سوندرز مقدمة البرامج في قناة سكاي سبورتس وزوجة ستيل من قبل عن إصابتها بالتهاب في الدماغ.

ورغم رحيل أكثر من لاعب عن لانس خلال الموسم الجاري إلا أن المدرب البالغ من العمر 32 عاما تمكن من إنهاء الدوري بحصوله على نقطة واحدة أكثر من الموسم الماضي.

ورحل خوسانوف ودانسو وسامبا وفرانكوفسكي عن الفريق خلال الموسم الحالي.

وفاز لانس على موناكو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وأنهى لانس موسمه باحتلال المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.