خبر في الجول – الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. ومقترح لإقامة الدوري بـ21 فريقا

الأحد، 18 مايو 2025 - 19:17

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أيدت أغلبية الأندية في الدوري المصري مقترح إلغاء الهبوط من الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن أغلبية أندية الدوري المصري خلال الاجتماع مع رابطة الأندية أيدت فكرة إلغاء الهبوط.

وبعد التصويت على مقترح إلغاء الهبوط جاءت النتيجة بالأغلبية مؤيدة لهذا المقترح.

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وخلال الاجتماع الجاري الآن يتم دراسة مقترح آخر بإقامة الدوري المصري الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقا.

وهما 18 فريقا المشاركين في الدوري الموسم الجاري، بالإضافة إلى صعود 3 فرق أخرى.

وكان الزمالك أعلن مقاطعة اجتماع الرابطة مع الأندية، وانضم له بيراميدز وحرس الحدود.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة وفي المركز الثامن يأتي غزل المحلة برصيد 21 نقطة.

ويتواجد مودرن سبورت في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وسيتم حسم أمر جدول ترتيب المصري مع الجولة الأخيرة لأصحاب المجموعة الثانية يوم 25 مايو المقبل.

الدوري المصري رابطة الأندية اتحاد الكرة
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