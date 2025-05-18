تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام فياريال

الأحد، 18 مايو 2025 - 18:56

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة في مواجهة فياريال في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد فياريال في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويحرس مارك أندري تير شتيجن مرمى برشلونة في المباراة.

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وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: إريك جارسيا – باو كوبارسي – إينيجو مارتينيز – جيرارد مارتين

الوسط: بيدري – جافي – فيرمين لوبيز

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الجولة الماضية ويمتلك في رصيده 85 نقطة.

بينما يأتي فياريال في المركز الخامس برصيد 64 نقطة.

برشلونة فياريال الدوري الإسباني
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