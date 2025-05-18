تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام فياريال
الأحد، 18 مايو 2025 - 18:56
كتب : FilGoal
يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة في مواجهة فياريال في الدوري الإسباني.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
ويلعب برشلونة ضد فياريال في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.
ويحرس مارك أندري تير شتيجن مرمى برشلونة في المباراة.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: إريك جارسيا – باو كوبارسي – إينيجو مارتينيز – جيرارد مارتين
الوسط: بيدري – جافي – فيرمين لوبيز
الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال
وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الجولة الماضية ويمتلك في رصيده 85 نقطة.
بينما يأتي فياريال في المركز الخامس برصيد 64 نقطة.
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