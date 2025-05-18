تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام فياريال

مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) فياريال.. إشبيلية (0)-(0) ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد - لونين أساسي.. وفاييخو مع رامون في الدفاع ضد إشبيلية

تقرير: مارتينيز يتلقى عرضين من برشلونة ومانشستر يونايتد

لابورتا: توصلنا لاتفاق من أجل تمديد عقد يامال.. وخطوة أخيرة منتظرة

وكيل أولمو يوضح حقيقة رحيله عن برشلونة في الصيف

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مؤتمر أنشيلوتي: مبابي سيسجل أكثر من 40 هدفا.. ونجلي يقول لي أشياء لا يجرؤ عليها الآخرين