تشكيل ريال مدريد - لونين أساسي.. وفاييخو مع رامون في الدفاع ضد إشبيلية

الأحد، 18 مايو 2025 - 18:27

كتب : FilGoal

جاكوبو رامون - ريال مدريد ضد مايوركا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إشبيلية.

ويلتقي ريال مدريد مع إشبيلية على ملعب سانشيز بيزخوان بالجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد رامون جاكوبو وخيسوس فاييخو كقلبي دفاع.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: فيديريكو فالفيردي - رامون جاكوبو - خيسوس فاييخو - فران جارسيا.

الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: أردا جولر - إندريك - كيليان مبابي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي ضمن التتويج باللقب.

ريال مدريد إشبيلية الدوري الإسباني
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