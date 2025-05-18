انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نيوكاسل
الأحد، 18 مايو 2025 - 18:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، ويأتي نيوكاسل خلفه مباشرة في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 55: جووووووول ديكلان رايس من تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 16: تسديدة أرضية من هارفي بارنس تصدى لها رايا ببراعة.
ق 6: تصدي رائع من ديفيد رايا بعد تسديدة برونو جيماريش من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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