أرتيتا: البطاقات الحمراء والإصابات ضمن أسباب عدم التتويج بالدوري

الأحد، 18 مايو 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن البطاقات الحمراء والإصابات ضمن أسباب عدم التتويج بالدوري الإنجليزي.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما الليلة في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لسكاي إسباني: "السبب وراء عدم التتويج بالدوري الإنجليزي؟ البطاقات الحمراء والإصابات بالتأكيد، لكن لولا ذلك، لا نعرف ما كان سيحدث، بلا شك كنا سنكون أقرب للتتويج".

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وأضاف "عندما ننظر إلى النقاط التي حصلنا عليها في المواسم الثلاثة الماضية، نجد أن الاستمرارية دون الفوز باللقب أمر نادر جدا".

وأكمل "لذلك نحن قريبون جدا من الفوز باللقب من حيث الاحتمالية".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا أن نقدم شيء مختلف الموسم المقبل لأن المنافسة ستكون أكثر".

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة.

ويأتي نيوكاسل خلفه مباشرة في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

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