تشكيل مصر للشباب - تغييرات في اختيار أسامة نبيه أمام نيجيريا

الأحد، 18 مايو 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

مصر أمام المغرب - أمم إفريقيا للشباب

أجرى أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر عدة تغييرات في التشكيل خلال لقاء نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا للشباب.

وكان منتخب مصر قد تأهل لكأس العالم للشباب بعدما وصل لنصف النهائي، وخسر بنتيجة 1-0 من المغرب في المربع الذهبي.

ويبدأ أحمد وهب أساسيا في اللقاء على حساب عبد المنعم تامر في حراسة المرمى.

أخبار متعلقة:
كرة نسائية - الأهلي يتفوق على مسار ويواجه دجلة في نهائي كأس مصر كأس إفريقيا تحت 20 عاما - موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر ونيجيريا أمم إفريقيا للشباب - تشكيل مصر.. نبيه يواجه المغرب بنفس اختيارات غانا خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة مصر ضد المغرب بأمم إفريقيا للشباب

ويقود مهند محمد الهجوم بدلا من محمد زعلوك الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: أحمد وهب

الدفاع: محمد عاطف – محمد جمال – عبد الله بوستنجي – محمود لبيب

الوسط: أحمد خالد "كاباكا" – محمد السيد – مهاب سامي

الهجوم: أحمد شرف – عمر أسامة حسن – مهند محمد

Image

وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

فيما يقام النهائي في التاسعة مساءً بين جنوب إفريقيا والمغرب.

مصر للشباب
نرشح لكم
نبيه: أعتذر للجماهير على الخسارة.. وحققنا هدفنا الأول بالتأهل لكأس العالم أمم إفريقيا للشباب - مصر تنهي البطولة في المركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (1)-(1) نيجيريا.. النسور في المركز الثالث نبيه: سنسعى للظهور بشكل جيد في كأس العالم.. وحققنا هدفنا الأساسي من أمم إفريقيا كأس إفريقيا تحت 20 عاما - موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر ونيجيريا مؤتمر نبيه: توليت المسؤولية منذ 27 يوما فقط أما المغرب يتم تجهيزه من 4 سنوات تكرار لنهائي 97.. منتخب الشباب يخسر أمام المغرب ويكتفي بالمنافسة على المركز الثالث انتهت في أمم إفريقيا للشباب - المغرب (1)-(0) مصر
أخر الأخبار
تأجيل حسم الدوري.. دقائق خيالية ومثيرة في تعادل إنتر مع لاتسيو ونابولي أمام بارما 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
روما يقضي على آمال ميلان الأوروبية.. ويوفنتوس يفوز على أودينيزي ويقترب من دوري الأبطال 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
دياب: تصريحات طه عزت لم تكن موفقة.. والمادة محل اعتراض لجنة التظلمات طبيعية ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى.. جنوب إفريقيا تتوج بكأس أمم إفريقيا للشباب على حساب المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
كما كشف في الجول - الولاية السادسة.. المصري يعين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق ساعة | الدوري المصري
مصدر من سيراميكا يكشف موقفه من مباراة بيراميدز.. ورد الرابطة خلال الاجتماع ساعة | الدوري المصري
قرارات رابطة الأندية.. إلغاء الهبوط وتجديد الثقة في المجلس برئاسة أحمد دياب ساعة | الدوري المصري
مصدر مقرب من عمرو السولية يشكف لـ في الجول حقيقة اتفاقه مع السويحلي الليبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة