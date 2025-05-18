تشكيل مصر للشباب - تغييرات في اختيار أسامة نبيه أمام نيجيريا
الأحد، 18 مايو 2025 - 17:55
كتب : FilGoal
أجرى أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر عدة تغييرات في التشكيل خلال لقاء نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا للشباب.
وكان منتخب مصر قد تأهل لكأس العالم للشباب بعدما وصل لنصف النهائي، وخسر بنتيجة 1-0 من المغرب في المربع الذهبي.
ويبدأ أحمد وهب أساسيا في اللقاء على حساب عبد المنعم تامر في حراسة المرمى.
ويقود مهند محمد الهجوم بدلا من محمد زعلوك الذي يجلس على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل منتخب مصر
حراسة المرمى: أحمد وهب
الدفاع: محمد عاطف – محمد جمال – عبد الله بوستنجي – محمود لبيب
الوسط: أحمد خالد "كاباكا" – محمد السيد – مهاب سامي
الهجوم: أحمد شرف – عمر أسامة حسن – مهند محمد
وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي.
فيما يقام النهائي في التاسعة مساءً بين جنوب إفريقيا والمغرب.
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