خبر في الجول – الإسماعيلي يتمسك بإلغاء الهبوط.. ومودرن يطالب بالتصويت على القرار

تمسك الإسماعيلي بإلغاء الهبوط من الدوري المصري هذا الموسم، وذلك خلال اجتماع الأندية مع الرابطة.

وعلم FilGoal.com أن مندوب الإسماعيلي في الاجتماع مع الرابطة تمسك بطلب النادي إلغاء الهبوط من الدوري هذا الموسم.

وذلك لأن اعتبار الموسم الحالي استثنائيا ولذلك يجب إلغاء الهبوط.

كذلك طالب نادي مودرن سبورت بالتصويت على مقترح إلغاء الهبوط من الأندية الحاضرة للاجتماع.

وكان الزمالك أعلن مقاطعة اجتماع الرابطة مع الأندية، وانضم له بيراميدز.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة وفي المركز الثامن يأتي غزل المحلة برصيد 21 نقطة.

ويتواجد مودرن سبورت في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وسيتم حسم أمر جدول ترتيب المصري مع الجولة الأخيرة لأصحاب المجموعة الثانية يوم 25 مايو المقبل.