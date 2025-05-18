في الوقت القاتل.. الشارقة يتوج بدوري أبطال آسيا 2 على حساب ليون سيتي

توج الشارقة الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا 2 بعد الفوز على منافسه ليون سيتي سيلورز السنغافوري بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت المباراة على ملعب بيشان في سنغافورة.

وسجل فراس بالعربي وماركوس ميلوني ثنائية الشارقة، بينما أحرز ماكسيم ليستيين هدف ليون سيتي الوحيد.

وللمرة الأولى في تاريخ الشارقة يتمكن من التتويج بالبطولة.

ويقود الروماني كوزمين أولاريو تدريب الشارقةمنذ عام 2021.

وافتتح فراس بالعربي النتيجة ف الدقيقة 74 قبل أن تشتعل المباراة يتعادل ليون سيتي عن طريق ليستيين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

التونسي فراس بن العربي يفتتح التسجيل لفريق الشارقة#دوري_أبطال_آسيا_2 pic.twitter.com/ae4ZzBpw1J — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2025

وقتل الإماراتي ميلوني المباراة بهدف التتويج في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع من صناعة كايو.

ماركوس فينيسيوس يضيف الهدف الثاني لفريق الشارقة#دوري_أبطال_آسيا_2 pic.twitter.com/rEkxOEvmJd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2025

وتعتبر بطولة دوري أبطال آسيا 2 هي المستوى الثاني في القارة، إذ تعد دوري أبطال آسيا للنخبة هي البطولة القارية الأقوى هناك.