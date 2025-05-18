في الوقت القاتل.. الشارقة يتوج بدوري أبطال آسيا 2 على حساب ليون سيتي

الأحد، 18 مايو 2025 - 17:42

كتب : FilGoal

الشارقة - ليون سيتي

توج الشارقة الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا 2 بعد الفوز على منافسه ليون سيتي سيلورز السنغافوري بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت المباراة على ملعب بيشان في سنغافورة.

وسجل فراس بالعربي وماركوس ميلوني ثنائية الشارقة، بينما أحرز ماكسيم ليستيين هدف ليون سيتي الوحيد.

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وللمرة الأولى في تاريخ الشارقة يتمكن من التتويج بالبطولة.

ويقود الروماني كوزمين أولاريو تدريب الشارقةمنذ عام 2021.

وافتتح فراس بالعربي النتيجة ف الدقيقة 74 قبل أن تشتعل المباراة يتعادل ليون سيتي عن طريق ليستيين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وقتل الإماراتي ميلوني المباراة بهدف التتويج في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع من صناعة كايو.

وتعتبر بطولة دوري أبطال آسيا 2 هي المستوى الثاني في القارة، إذ تعد دوري أبطال آسيا للنخبة هي البطولة القارية الأقوى هناك.

ليون سيتي الشارقة دوري أبطال آسيا 2
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