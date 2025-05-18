كرة يد – الزمالك يفوز على المنتدي المغربي في بطولة إفريقيا
الأحد، 18 مايو 2025 - 17:42
كتب : FilGoal
فاز فريق كرة اليد للرجال في الزمالك على نظيره المنتدي المغربي بنتيجة 36-20 في ثالث مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية.
ويستضيف الأهلي بطولة إفريقيا وتقام في صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي بالجزيرة.
ويلعب الزمالك غدا الإثنين ضد وداد سمارة المغربي في الساعة الرابعة عصرا في الجولة الرابعة لدور المجموعات.
وكان الزمالك فاز على جينيس كينشاسا الكونغولي وفاب الكاميروني.
ويختتم دور المجموعات يوم الإثنين 19 مايو، بينما نهائي البطولة يوم الجمعة 23 مايو الجاري.
نرشح لكم
كرة يد – الأهلي يكرر تفوقه على الترجي وينتصر في كأس الكؤوس الإفريقية يد - دودو يتفوق على يحيى خالد.. مونبلييه بطلا لكأس فرنسا على حساب سان جيرمان انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد – فوز سيدات الأهلي على أول أغسطس والتأهل للدور الثاني في بطولة إفريقيا الزمالك يخاطب اتحاد اليد للمشاركة في كأس العالم للأندية كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك والترجي في الجولة الثانية من كأس الكؤوس الإفريقية خبر في الجول - الأهلي يشارك في كأس العالم لليد كمستضيف.. وموقف الزمالك والترجي كرة يد - الصدام يتجدد.. الاتحاد الإفريقي يعلن موعد مواجهة الأهلي ضد الترجي