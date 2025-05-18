كرة يد – الزمالك يفوز على المنتدي المغربي في بطولة إفريقيا

فاز فريق كرة اليد للرجال في الزمالك على نظيره المنتدي المغربي بنتيجة 36-20 في ثالث مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ويستضيف الأهلي بطولة إفريقيا وتقام في صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي بالجزيرة.

ويلعب الزمالك غدا الإثنين ضد وداد سمارة المغربي في الساعة الرابعة عصرا في الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وكان الزمالك فاز على جينيس كينشاسا الكونغولي وفاب الكاميروني.

ويختتم دور المجموعات يوم الإثنين 19 مايو، بينما نهائي البطولة يوم الجمعة 23 مايو الجاري.