اكتملت العودة.. آيندهوفن يتوج بالدوري الهولندي للمرة الثانية على التوالي

توج بي إس في آيندهوفن بلقب الدوري الهولندي للمرة الثانية على التوالي.

وفاز آيندهوفن بالجولة الأخيرة على سبارتا روتدردام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووصل آيندهوفن للقب 26 في الدوري الهولندي ليقلل الفارق مع أياكس أمستردام صاحب الرقم القياسي بـ 36 لقبا.

تقدم إيفان بيريزيتش لآيندهوفن في الدقيقة 27 بالهدف الأول.

وتعادل جيزفال زيشيل لروتردام في الدقيقة 52.

ومن جديد أعاد لوك دي يونج آيندهوفن للتقدم في الدقيقة 58.

وسجل ماليك تيلمان هدف التأكيد في الدقيقة 84 ليقود فريقه للانتصار والتتويج باللقب.

وفي مباراة المنافس الأخرى على اللقب فاز أياكس أمستردام على تيفينتي بهدفين دون رد.

سجل ثنائية أياكس في المباراة كل من جوردان هيندرسون وفيجورست.

أياكس كان متقدما في الصدارة بفارق 9 نقاط عن آيندهوفن قبل 5 جولات على نهاية الدوري ولكن الفريق لم يفز في 4 مباريات متتالية ليخسر الصدارة قبل جولة على النهاية.

وبذلك تأهل آيندهوفن وأياكس لدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، بينما سيلعب فينورد في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وسيمثل هولندا فريق أوتريخت بالدوري الأوروبي.

وفي دوري المؤتمر تأهلت ثلاثة فرق هي ألكمار وتيفينتي وجو أهيد إيجلز.

بينما هبط ألميري سيتي وفالفيك إلى دوري الدرجة الثانية وسيلعب فيليم الملحق للهروب من الهبوط مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.