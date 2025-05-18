اسكواش - بمشاركة 48 لاعبا.. انطلاق بطولة بالم هيلز المفتوحة الأولى 22 مايو

يعلن نادي بالم هيلز عن إقامة أول بطولة "بالم هيلز المفتوحة للإسكواش"، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو في بالم هيلز أكتوبر في نادي بالم هيلز الرياضي.

وتقام البطولة بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم.

ويسعى نادي بالم هيلز في دعم تأهيل أبطال مصر في الاسكواش للمنافسة على التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 والترويج لمرافق مصر الرياضية وقدرتها على تنظيم بطولات دولية كبرى.

وتعد بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش، من البطولات ذات الفئة الذهبية التي تُقام برعاية وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 48 من أفضل لاعبي الإسكواش في العالم، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار أمريكي.

وكان نادي بالم هيلز قد استضاف بطولةالعالم للإسكواش 2024 وبطولة بالم هيلز العربية الدولية للإسكواش للناشئين، وهي أكبر بطولة للناشئين في الشرق الأوسط.

وتوج الثنائي مصطفى عسل ونور الشربيني بلقب بطولة العالم للاسكواش 2025.