ميسي: منافسة رونالدو؟ كانت مرحلة رائعة.. وذكرى جميلة للجميع

تذكر ليونيل ميسي فترة منافسته مع كريستيانو رونالدو خلال ارتداء الثنائي قميصي برشلونة وريال مدريد.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي كريستيانو رونالدو النادي : النصر

وتنافس الثنائي 7 سنوات في إسبانيا قبل أن ينتقل رونالدو ليوفنتوس.

وقال ميسي عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "المنافسة مع رونالدو؟ كانت مرحلة رائعة للجميع للجماهير ولنا أيضا. استمددنا القوة من بعضنا البعض لأننا كلانا تنافسي للغاية. وهو أراد الفوز بكل شيء".

وأضاف "ما حققناه على مدى فترة طويلة مثير للإعجاب للغاية. كما يقولون، من السهل الوصول إلى القمة لكن من الصعب الحفاظ عليها. بقينا في القمة لمدة 10 أو 15 عاما. إنها ذكرى جميلة للجميع".

ويلعب رونالدو حاليا بقميص النصر السعودي، فيما يرتدي ميسي قميص إنتر ميامي الأمريكي.

وسبق أن أشارت إذاعة talkSPORT: "كريستيانو رونالدو ربما ينضم لـ إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 ثم يعود لـ النصر مع بداية الموسم الجاري".

وأضاف "حتى الآن من المتوقع أن يمدد تعاقده من النصر وهناك سيناريو لتوقيع عقد قصير الأمد مع إنتر ميامي في كأس العالم للأندية وعقب نهايته يعود للنصر".

ويخوض إنتر ميامي منافسات كأس العالم للأندية كونه بطل درع المشجعين للدوري الأمريكي 2024.

ويلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في افتتاح المونديال يوم 14 يونيو المقبل.

ولم يلتقي رونالدو مع ميسي منذ يناير 2023 عندما خاضا مباراة ودية بين باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر.

والتقى رونالدو وميسي وجها لوجه في 36 مباراة انتصر ميسي في 16 ورونالدو في 11 وتعادلا في 9.