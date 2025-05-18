تقرير: بانون يوافق على العودة إلى الرجاء

ذكرت جريدة هسبريس المغربية أن بدر بانون مدافع قطر القطري وافق على العودة إلى الرجاء الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن الدولي المغربي أعطى موافقته لرئيس الرجاء عبد الله بيرواين على العودة إلى الفريق بداية من الموسم القادم.

وأضاف التقرير أن بانون وافق شفهيا على التعاقد مع الرجاء لمدة لموسمين.

طالب البالغ من العمر 31 عاما بضمان تحقيق بعض الشروط قبل توقيع العقد بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى أن بانون طالب مسؤولي الرجاء بالحفاظ على أبرز ركائز الفريق، وتوفير السيولة المالية الكافية للالتزام بدفع رواتب اللاعبين والرفع من معنوياتهم.

يذكر أن عقد بانون مع نادي قطر ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولعب بانون 15 مباراة مع قطر القطري هذا الموسم، بواقع 12 في الدوري القطري و3 في الكأس.

وكان الدولي المغربي قد انتقل إلى نادي قطر قادما من الأهلي في صيف 2022.

وذلك بعد نحو عامين من انضمامه للمارد الأحمر قادما من الرجاء.